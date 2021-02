V BiH opazen porast okužb z novim koronavirusom, zapleta se z dostavo cepiv

Sarajevo, 25. februarja - V Bosni in Hercegovini so danes poročali o naglem porastu dnevnih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 757 novih okužb, kar je skoraj dvakrat več, kot je bilo povprečje v zadnjih treh tednih. V državi, kjer množičnega cepljenja proti covidu-19 še niso začeli, se medtem zapleta pri dostavi cepiv.