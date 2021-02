Odpoklic sezama in mešanice semen Agona

Ljubljana, 25. februarja - Podjetje Agona je iz prodaje odpoklicalo sezama in mešanice semen blagovne znamke Agona. Nato nadaljuješ zakaj izdelek/proizvod odstranjujejo iz prodaje. V pošiljki sezama iz Indije je bila namreč ugotovljena povišana količina snovi etilen oksid, so sporočili iz podjetja.

Podjetje Agona tako iz prodaje umika izdelek sezam 1 kg z EAN kodo 3830016291379 in roki uporabe 20. 3. 2021, 1. 4.2021, 10. 4. 2021, 15. 4. 2021, 20. 4. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 6. 2021. Umaknilo je tudi izdelka sezam 2 kg z EAN oznako 3830016292734 in roki uporabe 1. 4. 2021, 10. 4. 2021, 15. 4. 2021, 20. 4. 2021, 10. 5. 2021, 15. 5. 2021, 10. 6. 2021, 15. 6. 2021 ter sezam 200 g z oznako 3830016290549 in roki uporabe 15. 4. 2021, 20. 4. 2021, 25. 4. 2021, 1. 6. 2021, 5. 6. 2021, 10. 6. 2021, 15. 6. 2021.

Prav tako je iz prodaje umaknilo mešanico semen 1 kg, EAN koda 3830016291430 ter roki uporabe 20. 3. 2021, 1. 4. 2021, 10. 4. 2021, 15. 4. 2021, 20. 4. 2021, 10. 5. 2021, 20. 5. 2021, 1. 6. 2021 in 15. 6. 2021. Umaknilo je še mešanico semen z EAN kodo 3830016292765 in rokom uporabe 20. 4. 2021 ter mešanico semen 200 g z EAN oznako 3830016290846 ter roki uporabe 15. 4. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 6. 2021.

Živila so se tržila v živilski verigi Tuš in Kea. V podjetju kupce pozivajo, naj izdelkov ne uporabljajo. Če ga bodo vrnili v trgovino, kjer so izdelek kupili, vam je trgovec dolžan vrniti kupnino, so še sporočili iz podjetja Agona.