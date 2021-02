Računsko sodišče ocenjuje popravljalne ukrepe Zpiza glede poslovanja v letu 2018 kot zadovoljive

Ljubljana, 25. februarja - Računsko sodišče je izdalo porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih pri reviziji računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) v letu 2018. Kot ocenjuje, so izkazani popravljalni ukrepi zadovoljivi.