Na komisiji DZ mnenja o predlaganem demografskem skladu predstavili tudi nekateri deležniki

Ljubljana, 25. februarja - Na zahtevo opozicijskih strank Levica, LMŠ, SD in SAB je komisija DZ za nadzor javnih financ danes razpravljala o vladnem predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. O predlogu so se izrekli tudi nekateri deležniki. Predstavniki sindikatov so ob morebitnem sprejemu zakona že napovedali zakonodajni referendum. Sejo so sicer prekinili.