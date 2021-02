Mladoletnika s skuterjem divjala na parkirišču v Kopru

Koper, 25. februarja - Koprske policiste so v sredo ob 19. uri obvestili o divjanju z neregistriranim skuterjem na enem od parkirišč v Kopru. Ko so izsledili skuter, je sopotnik z njega skočil in pobegnil, voznik pa je peljal naprej. A so kmalu našli oba. Mladoletnikoma so izdali obdolžilne predloge za več kršitev, so sporočili s Policijske uprave Koper.