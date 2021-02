Paul McCartney novembra z avtoportretom skozi pesmi

London, 26. februarja - Britanski zvezdnik Paul McCartney bo novembra izdal svoj avtoportret skozi 154 izbranih pesmi z naslovom The Lyrics: 1965 to the Present. McCartney je ob tem razkril, da je večkrat razmišljal o svoji avtobiografiji, a ni nikoli našel pravega trenutka zanjo. Je pa vselej, doma in na poti, pisal pesmi, je še dodal.