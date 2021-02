V Sevnici nadaljujejo projekt mestnega stadiona

Sevnica, 28. februarja - Sevniški svetniki so se v sredo seznanili z rešitvami, ki jih je na podlagi geoloških raziskav pripravil projektant leta 2018 začete in kasneje zastale gradnje mestnega stadiona. To je strokovna osnova za dokončno stabilizacijo zemljišča in nadaljevanje projekta, ki ga bodo v prihodnjih letih končali, je sevniški župan Srečko Ocvirk zatrdil za STA.