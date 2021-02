V Avstriji z vsakim dnem več okužb, a zaprtje po besedah Kurza izgubilo smisel

Dunaj, 25. februarja - Potem ko so v Avstriji v sredo po mesecu dni prvič znova beležili več kot 2000 novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu, so današnji podatki tam še slabši. V minulih 24 urah so namreč zabeležili kar 2391 novih okužb. Obenem je 24 ljudi s covidom-19 umrlo. Kancler Sebastian Kurz ocenjuje, da strogo zaprtje države ni več smiselno.