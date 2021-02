Metliški policisti preiskali več vlomov in tatvin na območju Bele krajine

Novo mesto, 25. februarja - Metliški policisti sumijo 24- in 18-letnika ter več mladoletnikov z okolice Metlike več vlomov in tatvin na območju Bele krajine konec leta 2019 in v lanskem letu. Pri tem so podjetju, gostinskim lokalom in prodajalni povzročili za nekaj tisoč evrov škode, so sporočili novomeški policisti. Kazensko jih bodo ovadili zaradi velike tatvine.