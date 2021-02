Plenković v sporu s hrvaškimi mediji

Zagreb, 25. februarja - Hrvaški premier Andrej Plenković je napovedal tožbo proti novičarskemu portalu index.hr, ki je svojim bralcem ponujal možnost branja svojih vsebin glede na to, ali so "ljudje" ali "člani HDZ". V hrvaškem novinarskem društvu (HND) so ocenili, da je Plenkovićeva napoved tožbe nesprejemljiva.