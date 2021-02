V preiskavi umora malteške novinarke obtožena še dva moška

Valletta, 25. februarja - Na Malti sta bila v preiskavi umora malteške novinarke Daphne Caruane Galizia v sredo obtožena moška, ki naj bi priskrbela bombo, s katero je bila leta 2017 ubita novinarka. Preiskovalci menijo, da so zdaj aretirali in obtožili vse, ki so bili vpleteni v umor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.