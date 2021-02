Spirit išče nove ambasadorje slovenskega gospodarstva

Ljubljana, 25. februarja - Agencija Spirit Slovenija podjetja vabi k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. Kot so sporočili, bodo ambasadorji in njihove prebojne rešitve aktivno vključeni v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja. Poziv je odprt do 12. marca.