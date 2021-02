Starostna meja za pripadnike rezervne sestave SV pomaknjena na 55 let

Ljubljana, 25. februarja - Spremenjena uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (SV) med drugim določa, da bo s pripadniki rezervne sestave možno sklepati pogodbe za najmanj eno leto, doslej najmanj za pet let. Nova starostna meja za sodelovanje vojakov in podčastnikov pogodbene rezerve pa je 55 let, doslej je bila 50 let.