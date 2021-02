Miami ob vrnitvi Dragića ugnal Toronto

Miami, 25. februarja - Ekipa Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 116:108 premagala Toronto Raptors, kar je njena četrta zaporedna zmaga in osma na zadnjih 11 tekmah. Za zmagovite podprvake lige je po treh tednih znova zaigral slovenski zvezdnik Goran Dragić. V igro je vstopil s klopi in v 21 minutah dosegel 15 točk, tri podaje in dva skoka.