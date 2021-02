Ljubljana, 25. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste vozniki tovornih vozil na vstop v državo preko mejnih prehodov Gruškovje in Obrežje čakajo približno eno uro. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi miniranja na avstrijski strani. Promet bo med 8. uro in 15.30 potekal izmenično enosmerno s čakalno dobo do pol ure.