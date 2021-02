Vlada dopolnila uredbo o sodelovanju tožilstva, policije in drugih pri pregonu storilcev kaznivih dejanj

Brdo pri Kranju, 25. februarja - Vlada je danes sprejela spremembo uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Med drugim dopolnjuje določbe o podajanju usmeritev tožilca in poročanju ob kršitvah uredbe.