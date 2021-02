Newyorške borze končale v zelenem, Dow Jones z novim rekordom

New York, 24. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Dow Jones je dosegel najvišjo vrednost v zgodovini in se pobral po začetnem padcu. Navedbe vodje zveznih rezerv in napredek novega cepiva proti koronavirusu sta omogočila nov rekord, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.