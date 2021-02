Kurz za enotno potrdilo o cepljenju na ravni EU

Dunaj, 24. februarja - Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je pred virtualnim zasedanjem voditeljev Evropske unije zavzel za skupno potrdilo o cepljenju na ravni EU. Potrdilo bi prejeli tudi tisti, ki so pravkar preboleli covid-19 ali pa so opravili testiranje na novi koronavirus. Kurz bo to predlagal tudi vrhu, ki bo potekal v četrtek in petek.