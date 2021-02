Španska vlada napovedala dodatno pomoč podjetjem

Madrid, 24. februarja - Španski premier Pedro Sanchez je danes napovedal dodatnih 11 milijard evrov pomoči podjetjem in samozaposlenim, ki so se zaradi pandemije covida-19 znašli v težavah. Paket pomoči, ki bo potrjen kmalu, je namenjen predvsem turističnemu sektorju, restavracijam, barom in drugim malim podjetjem.