Janković častni meščan Sarajeva

Ljubljana, 24. februarja - Ljubljanski župan Zoran Janković je postal častni meščan Sarajeva. Naziv so mu na predlog tamkajšnjega župana Abdulaha Skake danes podelili sarajevski svetniki. Janković je v zahvali izpostavil, da ima mesto zelo rad in upa, da ima tudi mesto njega. Izpostavil je povezanost Ljubljane in Sarajeva, ki sta leta 2002 podpisala sporazum o sodelovanju.