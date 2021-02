Državni svetniki kljub pomislekom prikimali predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu

Ljubljana, 24. februarja - Državni svetniki so danes opravili razpravo o vladnem predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Kot so zapisali na Twitterju, je bila ta polemična, v razpravi pa je bila podana tudi pobuda za spremembe nadzorstvenega organa sklada. "Kljub kritičnosti in pomislekom so državni svetniki predlogu prižgali zeleno luč," so zapisali.