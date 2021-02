Ob upočasnitvi upada okužb se po svetu nadaljuje cepljenje proti covidu

pripravil Blaž Mohorčič

Dunaj/Zagreb/Bruselj, 24. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da se upad števila novih okužb upočasnjuje, med drugim v Evropi. O ponovnem porastu že poročata Avstrija in Hrvaška. Države po Evropi in svetu obenem nadaljujejo cepljenje proti covidu-19, medtem ko ga nekatere šele začenjajo oziroma prejemajo šele prve odmerke cepiva.