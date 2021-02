V hrvaškem Kninu danes rekordnih več kot 25 stopinj Celzija

Zagreb, 24. februarja - V Kninu v zaledju Dalmacije so danes ob 14. uri izmerili 25,2 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura zraka za februar, ki so jo doslej izmerili na Hrvaškem, je sporočil državni hidrometeorološki zavod. Dosedanji rekord je bil iz leta 2008, ko so v kraju Gradište pri Županji na vzhodu države februarja izmerili 24,7 stopinje Celzija.