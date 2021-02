Minister Cigler Kralj pozitiven na testu za novi koronavirus

Ljubljana, 24. februarja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je bil na današnjem testiranju za novi koronavirus pozitiven, so sporočili z ministrstva. Cigler Kralj in ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, bodo skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje v samoosamitvi, so dodali