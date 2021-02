Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 24. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja spustili pod izhodišča. Vlagatelji se bojijo zviševanja inflacije in tega, da bi bile cene delnic umetno napihnjene. Pomiril jih ni niti predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve Jerome Powell, ki je v torek zagotovil nadaljevanje sedanje denarne politike.