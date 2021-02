Ponudnikom dostave hrane na dom v Italiji visoke kazni

Rim, 24. februarja - Podjetja, ki ponujajo storitve naročila hrane prek spleta in njeno dostavo na dom, kot so Deliveroo, Glovo, Uber in Just Eat, morajo v Italiji plačati globe v skupnem znesku 733 milijonov evrov zaradi neustreznih delovnih pogojev za dostavljalce, je sklenilo državno tožilstvo. Podjetja je pozvalo k neposredni zaposlitvi dostavljalcev.