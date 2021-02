Ministrstvo ustanovilo strokovno skupino za gospodarjenje s konopljo

Ljubljana, 24. februarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ustanovilo strokovno skupino za gospodarjenje s konopljo, ki bo pomagala pri prizadevanjih za ureditev področja pridelave in predelave konoplje za medicinski namen. Kot so pojasnili za STA, bo skupina tudi iskala rešitve, da se demografsko ogroženim območjem omogoči razviti donosno dejavnost.