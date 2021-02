Policisti na Obrežju iz predelanega tovornega vozila rešili 13 Iračanov

Obrežje, 24. februarja - Na mejni prehod Obrežje je v torek pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so na vstopu v Slovenijo skupaj z uslužbenci finančne uprave opravljali kontrolo in ugotovili, da je tovorno vozilo predelano, v njem pa pregrajen prostor, v katerem se je nahajalo 13 oseb, ki so klicale na pomoč. Vse osebe so rešili.