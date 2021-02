V Nemčiji in Belgiji v največjem zasegu v Evropi doslej zasegli 23 ton kokaina

Hamburg, 24. februarja - Nemške in belgijske oblasti so ta mesec v svojih pristaniščih zasegle 23 ton kokaina, kar je največji zaseg te droge v Evropi doslej, je danes sporočila nemška carina. Na črnem trgu bi vrednost zasega znašala več milijard evrov, so pojasnili. Na Nizozemskem pa so medtem zasegli še 1,5 tone heroina, kar je največji zaseg drog v državi doslej.