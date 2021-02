Michael Gracey bo režiral biografski film o Robbieu Williamsu

London, 25. februarja - V režiji avstralskega filmskega ustvarjalca Michaela Graceyja bodo poleti začeli snemati biografski film o pevcu Robbieu Williamsu. Po pisanju časnika The Guardian bo film predstavil življenjsko zgodbo enega najuspešnejših britanskih zvezdnikov, ki je zaslovel v fantovski skupini Take That, zelo uspešen pa je bil tudi na poznejši samostojni poti.