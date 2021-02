Bruselj želi podaljšati mobilno gostovanje brez dodatnih stroškov

Bruselj, 24. februarja - Evropska komisija je danes predstavila predlog nove zakonodaje, ki bi za deset let podaljšala obstoječa pravila na področju mobilnega gostovanja in še izboljšala te storitve. Potrošniki si lahko med drugim obetajo tudi boljšo obveščenost in izboljšano storitev klica v sili, so sporočili iz Bruslja.