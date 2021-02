Virtualni pogovor o medijih v Sloveniji s skupino evropskih poslancev bo 5. marca

Ljubljana/Bruselj, 24. februarja - Predstavnikom slovenske vlade, tudi premierju Janezu Janši, in drugim so že poslali vabilo na virtualni pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin, ki bo 5. marca, je danes za STA potrdila vodja skupine, evropska poslanka iz Nizozemske Sophie in 't Veld.