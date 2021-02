Na Štajerskem pri hišnih preiskavah odkrili prostore za gojenje konoplje

Maribor, 24. februarja - Mariborski policisti so v torek pri hišnih preiskavah na območju Pohorja in v Mariboru ter na območju Miklavža na Dravskem polju odkrili prostore za gojenje prepovedane konoplje. V ločenih primerih so zasegli sadike konoplje in konopljino smolo. Zoper oba osumljena bodo policisti podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.