V torek potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom, umrlo 10 covidnih bolnikov

Ljubljana, 24. februarja - V torek so v Sloveniji po vladnih podatkih opravili 5316 PCR testov in potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 20,5-odstoten. V bolnišnicah so zdravili 546 covidnih bolnikov, med njimi jih je bilo 105 na intenzivni negi. V torek je umrlo deset bolnikov s covidom-19.