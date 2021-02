V Sloveniji doslej potrdili 35 primerov angleške različice novega koronavirusa

Ljubljana, 24. februarja - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so doslej potrdili 35 primerov angleške različice novega koronavirusa, je pojasnila direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik. Ob tem je opozorila, da 21 okuženih pred okužbo ni bilo v tujini, torej so se okužili v Sloveniji.