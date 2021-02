V Zasavskem muzeju Trbovlje razstava Laibach 4 dekade

Trbovlje, 24. februarja - V Zasavskem muzeju Trbovlje je na ogled razstava Laibach 4 dekade, ki je nastala ob lanski 40. obletnici priljubljene trboveljske skupine. Razstava v časovnem traku predstavlja 40 let delovanja Laibachov, sočasna domača in svetovna dogajanja pa v duhu časa osvetljuje nabor najpomembnejših dogodkov in ideologij, piše na strani muzeja.