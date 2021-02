Ljubljana, 24. februarja - Med vodilnimi vzroki za skoraj 70 odstotkov smrti v Sloveniji v letu 2019 so še vedno bolezni obtočil, kot so srčni infarkt, možganska kap in odpoved srca, ter neoplazme oz. rak prebavil, prostate, dojke in pljuč. Več kot polovica zaposlenih ni bila v letu 2019 nikoli bolniško odsotna, je le nekaj podatkov iz nove publikacije NIJZ.