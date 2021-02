Vodji IS v Nemčiji dolgoletna zaporna kazen

Hannover, 24. februarja - Zloglasni iraški pridigar, ki naj bi bil de facto vodja skrajne Islamske države v Nemčiji, je bil na sodišču v severnem nemškem mestu Celle danes obsojen na deset let in šest mesecev zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. Večletne zaporne kazni so doletele tudi tri soobtožene.