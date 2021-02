Moškemu z območja Kočevja zasegli prepovedano konopljo

Ljubljana, 24. februarja - Kočevski policisti so v torek opravili hišno preiskavo pri 53-letniku z območja Kočevja, ki je imel prirejen prostor za gojenje konoplje. V preiskavi so zasegli 814 rastlin velikosti 30 do 50 centimetrov ter pripomočke za gojenje, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.