Koprski kriminalisti zasegli več kot 600 avtomobilskih delov

Koper, 24. februarja - Koprski kriminalisti so v februarju zaključili obsežno kriminalistično preiskavo o ugotavljanju izvora zaseženih avtomobilskih delov, ki je potekala vse od konca leta 2016. V njenem okviru so zasegli več kot 600 posamičnih zaseženih delov ukradenih vozil. Tožilstvu so podali kazenske ovadbe za več kot 70 kaznivih dejanj prikrivanja.