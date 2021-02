V petek množično testiranje na Gospodarskem razstavišču samo za ljubljanske šolnike

Ljubljana, 24. februarja - V petek bo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na Gospodarskem razstavišču potekalo izključno za zaposlene v vzgojno-izobraževalni dejavnosti Mestne občine Ljubljana, so danes sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da je oseba zdrava oziroma brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil.

Če ima oseba simptome in znake okužbe covida-19 (prehlad, kašelj, vročina, izguba vonja, izguba okusa, prebavne težave), naj ostane doma in se posvetuje z osebnim ali dežurnim zdravnikom po telefonu oziroma elektronski pošti ter sledi prejetim navodilom, so zapisali v sporočilu za javnost.