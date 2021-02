WHO opaža upočasnitev upada novih primerov covida-19

Ženeva, 24. februarja - Število okužb z novim koronavirusom po svetu je v zadnjem tednu padlo za 11 odstotkov na 2,4 milijona okužb na teden, kar je manjši upad, kot so ga beležili v minulih štirih tednih, v poročilu opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Največjo upočasnitev upada novih okužb so opazili v Evropi, Afriki in azijsko-pacifiški regiji.