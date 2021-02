Maribor gosti spletno konferenco o inovacijah in digitalizaciji v turizmu

Maribor, 24. februarja - Mariborska območna obrtno-podjetniška zbornica in tamkajšnja regionalna razvojna agencija danes in v četrtek v sodelovanju s projektnimi partnerji iz 16 držav gostita virtualno mednarodno kooperacijsko srečanje o inovacijah in digitalizaciji v turizmu. Konferenca je del projekta Be-Readi Alps in poteka ob podpori Evropske podjetniške mreže.