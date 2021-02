Civilna iniciativa Piran pozdravlja odločitev ustavnega sodišča

Piran, 24. februarja - V Civilni iniciativi Piran so v odzivu na odločitev ustavnega sodišča, ki je razveljavilo tri prostorske akte za območje Portoroža, poudarili, da gre za kronanje prizadevanj številne skupine občanov, da obveljata pravica in spoštovanje ustave. Ob tem so izpostavili, da je ustavno sodišče odločitev sprejelo soglasno.