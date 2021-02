Iz Janševega kabineta parlamentarnim strankam in poslancema narodnosti poslali predlog sporazuma o sodelovanju

Ljubljana, 24. februarja - Iz kabineta premierja Janeza Janše so vsem predsednikom in predsednicama parlamentarnih strank ter poslancema narodnih skupnosti v državnem zboru posredovali predlog sporazuma o sodelovanju pri oblikovanju odgovorov na temeljne razvojne izzive v obdobju 2021-2022. Med drugim gre za okrevanje po epidemiji, predsedovanje Svetu EU in nekatere reforme.