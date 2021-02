Umrl je ameriški pesnik Lawrence Ferlinghetti

San Francisco, 24. februarja - V 102. letu starosti je v ponedeljek umrl ameriški pesnik, slikar in družbeni aktivist Lawrence Ferlinghetti. Bil je zadnji veliki pesnik beatniške generacije literatov. Njegova knjigarna in založba City Lights je postala središče bitniškega gibanja in renesanse v San Franciscu ter zaščitni znak ameriške kontrakulture v 50. letih minulega stoletja.