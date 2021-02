Francoske univerze bodo v kampusih nudile brezplačne tampone in vložke

Pariz, 24. februarja - Francoske univerze bodo v svojih kampusih omogočile ženskam dostop do brezplačnih vložkov in tamponov, je v torek sporočila francoska ministrica za visoko izobraževanje Frederique Vidal. Avtomate bodo namestili do začetka jesenskih predavanj pri univerzitetnih ambulantah in domovih za študente, je dodala.