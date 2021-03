Republikanci v Georgii z novo zakonodajo proti visoki volilni udeležbi temnopoltih

Atlanta, 2. marca - Republikanska večina v kongresu ameriške zvezni države Georgia je pripravila zakon, za katerega demokrati in drugi kritiki menijo, da bo vplival na manjšo volilno udeležbo temnopoltih volivcev. Ti so lani novembra na predsedniških volitvah in letos januarja v drugem krogu senatnih volitev prispevali ključne glasove za zmago demokratskih kandidatov.