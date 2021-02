Dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta znova odprta za promet

Grosuplje, 23. februarja - Dolenjska avtocesta, ki je bila nekaj časa zaprta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora v smeri proti Novemu mestu, je znova odprta za promet. Posledice obeh prometnih nesreč, ki sta se tam zgodili, in sicer zaradi trka voznice osebnega v betonski steber in naletnega trčenja dveh vozil, so namreč odstranjene.