Kandidat za ministra za zdravje ZDA kot prvo prednostno nalogo izpostavil boj proti pandemiji

Washington, 24. februarja - Kandidat za ministra za zdravje in socialo ZDA Xavier Becerra je na senatnem zaslišanju pred potrditvijo na položaj zagotovil, da bo boj proti pandemiji covida-19 prva prednostna naloga, vendar se namerava posvetiti tudi širitvi dostopa do zdravstvenega zavarovanja, ustaviti rast cen zdravil na recept in zmanjšati rasne razlike v zdravstvu.